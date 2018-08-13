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Эксперты предупредили украинцев о новых задержках пенсий
Специалисты рассказали, что задержка июльских пенсий в Украине связана с проблемами по наполнению бюджета, и эта ситуация может вновь повториться, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня. Ситуацию с задержками пенсий прокомментировал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.
«Такие риски существуют, потому что в государственном бюджете не хватает денег. У нас не выполняется план по поступлению средств в госбюджет, и навряд ли что-то поменяется в ближайшем будущем. Так что Пенсионный фонд не знает, дадут ли вовремя дотации. Если их задержат – опять будут задержки с выплатами», - отмечает эксперт. По его словам, в августе власти должны исправить эту ситуацию – если они не будут откладывать до последнего и примут меры, пенсионеры получат свои деньги вовремя, поскольку существует два главных источника поступления средств – налоги НБУ и государственные ценные бумаги.
«Сейчас Нацбанк частично уже заплатил их. Ценные бумаги размещают. Но чтобы в будущем не было перебоев, нужно или брать кредиты, или проводить эмиссию, других путей нет», - добавил Охрименко.
Теги: Донбасс, задержка, выплаты, пенсии
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