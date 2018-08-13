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Коллапс на границе с Крымом, въезд-выезд заблокирован: что происходит
На границе с аннексированной территорией Крыма была приостановлена работа двух контрольных пунктов въезда-выезда
Об этом сообщает прес-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.
«Вместе с тем, по информации граждан, которые направлялись через «Чаплинка» напротив, в так называемом «пункте пропуска» оккупантов, отсутствует электропитание (резервные источники также у них не работают).
В связи с такой обстановкой у оккупантов ни транспортные средства, ни пешеходы не пропускаются», — рассказали украинские пограничники.
Отметим, что на границе стоят десятки автобусов с украинскими туристами. Обвиняют туроператоров. В международном автодорожном пункте пропуска «Новая Гута» образовалась внушительная очередь из туристических автобусов на выезд в Украину.
Как сообщил представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, с полудня 14 июля туристические группы по 6 автобусов прибывают к пункту пропуска в Новой Гуте. С 14.00 около 20 рейсовых автобусов ожидали прохождения границы.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Крым, граница, блокирование
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