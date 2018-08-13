Коллапс на границе с Крымом, въезд-выезд заблокирован: что происходит

13.08.2018 07:25

На границе с аннексированной территорией Крыма была приостановлена ​​работа двух контрольных пунктов въезда-выезда

Об этом сообщает прес-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

«Сегодня в контрольном пункте «Каланчак» фиксируются перебои в оформлении транспортных средств в связи с восстановлением базы данных украинской таможни. Пешеходы при этом оформляются в установленном порядке», — говорится в сообщении ведомства. При этом, скопления транспортных средств в настоящее время нет — перед контрольным пунктом въезда-выезда стоят около 25 автомобилей.

«Вместе с тем, по информации граждан, которые направлялись через «Чаплинка» напротив, в так называемом «пункте пропуска» оккупантов, отсутствует электропитание (резервные источники также у них не работают).

В связи с такой обстановкой у ​​оккупантов ни транспортные средства, ни пешеходы не пропускаются», — рассказали украинские пограничники.

Отметим, что на границе стоят десятки автобусов с украинскими туристами. Обвиняют туроператоров. В международном автодорожном пункте пропуска «Новая Гута» образовалась внушительная очередь из туристических автобусов на выезд в Украину.

Как сообщил представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, с полудня 14 июля туристические группы по 6 автобусов прибывают к пункту пропуска в Новой Гуте. С 14.00 около 20 рейсовых автобусов ожидали прохождения границы.

Источник: https://politeka.net