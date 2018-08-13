Крым заселят миллионом африканцев

13.08.2018 14:40

Осенью 2018 года «правительство» Крыма рассмотрит возможность заселения полуострова белыми африканерами-фермерами, которые могут поселиться на полуострове уже в текущем году, передает replyua.net со ссылкой на zen.yandex.



Буры – в переводе с голландского «крестьяне», хотя сами себя они относят к бюргерам (жителям с городским правом). Изначально это белые переселенцы (африканеры) в Южную Африку на целину - земли, которые никогда не обрабатывались местным населением из-за отсутствия зачатков культурного растениеводства. В последние месяцы делегации буров постоянно посещают Крым, а также российские регионы – Кубань и Ставрополье. На Ставрополье бурам не понравились условия, а вот в Кубани власти сразу отказались от идеи принять буров.



В Крыму идею поддержали, и существуют высокие шансы того, что «правительство» одобрит это решение уже осенью. Жители Крыма от идеи не в восторге – ситуация с трудоустройством на полуострове оставляет желать лучшего, а если в Крым приедут обеспеченные фермеры, они выкупят лучшую землю, лишив надежды, в основном, крымских татар.