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МВФ едет в Украину: названы сроки визита Фонда в Киев
Стало известно, что миссия Международного валютного фонда посетит Украину в период с 6 по 19 сентября текущего года. Как передает replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства, об этом заявил в понедельник, 13 августа, постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман.
Так, в заявлении отмечается: «По обращению украинской власти, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 для обсуждения последних актуально экономических событий и экономической политики». По словам Люнгмана, миссия также обсудит следующие шаги, «включая финансовую помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста».
Примечательно, что в последний раз миссия МВФ приезжала в Украину в мае месяце. Тогда они проверили Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, МВФ
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