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Не предел: эксперты рассказали о дальнейшем росте курса доллара
В период с 6 по 13 августа в Украине курс американского доллара вырос на 0,1-1%.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», с минувшего понедельника официальный курс американской валюты повысился с 27,09 до 27,25 гривен, что составляет 0,6%. К тому же, курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за семь дней выросли с 27,09/27,46 до 27,19/27,49. Это означает, что покупка выросла на 0,4%, а продажа – на 0,1%.
Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб заявил, что спрос/предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 27,09/27,12 до 27,36/27,39 грн (+1%). Эксперт считает, что на начавшейся неделе курс доллара продолжит расти.
«Прогнозируем продолжения роста курса доллара к гривне на фоне его роста на мировых рынках. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться в пределах 27,3/27,5 грн», – считает аналитик.
Теги: Донбасс, доллар, курс валют
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