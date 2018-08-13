Очевидец снял видео ограбления ломбарда в Киеве

13.08.2018 12:30

Очевидец заснял момент ограбления ломбарда на улице Данилы Щербаковского в Киеве, во время которого погиб охранник.

Соответствующий ролик обнародовал телеканал 112 Украина.

Мужчина за кадром говорит, что слышит выстрелы. После этого он зафиксировал, как грабители в масках и с оружием с большой сумкой бегут по улице из ломбарда.

В полиции открыли производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и по ч. 4 ст. 187 (разбой).

Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения и устанавливают всех участников и обстоятельства инцидента.

Напомним, 12 августа в Киеве возле станции метро Нивки трое мужчин ограбили ломбард и застрелили его охранника.

Позже полицейские нашли подожженный автомобиль Пежо, на котором скрылись преступник, на территории гаражного кооператива на улице Нечуй-Левицкого.

Источник: https://from-ua.com