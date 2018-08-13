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Правила меняются: как получить субсидии в новом году

13.08.2018 19:47
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Правила меняются: как получить субсидии в новом году

В Министерстве социальной политики Украины напомнили о новых правилах назначения субсидий на коммуналку, которые действуют с 1 мая 2018 года, пишет Знай.

Так, были приняты следующие изменения:

  • учет при назначении субсидии доходов супруги (супруга) независимо от их места регистрации;
  • не назначение субсидии, если кто-то из домохозяйства владеет автомобилем, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, которые предоставлены по решению органов соцзащиты населения), с возможными исключениями в отдельных случаях по решению комиссии органа местного самоуправления;
  • не назначение субсидии, если общая площадь жилья превышает 120 кв. м для квартиры и 200 кв. м - для дома (кроме детских домов семейного типа и приемных семей, а также семей, в которых не менее года проживают трое и более детей, с учетом тех, над которыми установлена ​​опека или попечительство);
  • не назначение субсидии, если у кого из домохозяйства нет дохода, или доход меньше, чем минимальная заработная плата, или трудоспособное лицо не платит ЕСВ. Исключение составляют лишь лица, которые учатся на стационаре в учреждениях среднего образования, профессионально-технических учебных заведениях, учреждениях высшего образования или зарегистрированы в службе занятости как ищущие работу, и учатся в центрах проф-образования ГСЗ, или получали пенсию, стипендию, помощь при рождении ребенка, помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, помощь по уходу за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства, помощь лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью, временную государственную соцпомощь неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату, пособие по безработице. Субсидию могут назначить только в отдельных случаях по решению Комиссии, кроме случая, когда такие лица находились за границей совокупно более 60 дней в течение периода, за который учитываются доходы для назначения субсидии;
  • учет доходов от реализации молока в размере 30% начисленных сумм;
  • предоставление комиссиям права принимать решение о назначении субсидии по фактическому месту проживания переселенцам, которые находятся на соответствующем учете и проживают в помещении без регистрации и договора аренды жилья;
  • назначения нетрудоспособным лицам субсидии по решению Комиссии на сверхурочную площадь жилья, которая не может превышать социальную норму более чем на 30%;
  • введение обязанности получателя субсидии платить обязательную долю платы за услуги;
  • назначения субсидии по решению Комиссии при наличии долгов за коммуналку и долгов по оплате обязательной части платежа, общая сумма которых превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • предоставление права представителям ОТГ осуществлять прием заявлений на назначение субсидии и передачу их органам соцзащиты населения.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Украина, Донбасс, субсидия, правила
 
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