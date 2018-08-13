Скандал вокруг дела Кернеса: Совет судей проведет внеочередное заседание

Основанием созыва заседания Рады судей Украины стали многочисленные обращения судей и других лиц, которые распространяются в СМИ

Совет судей Украины соберется на внеочередное седание по вопросу о закрытии дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщает пресс-служба.

"На повестке дня – вопрос о принятии неотложных мер для обеспечения соблюдения участниками судебных процессов конституционного принципа равенства перед судом и законом. Основанием созыва заседания Рады судей Украины стали многочисленные обращения судей и других лиц, которые распространяются в СМИ и касаются рассмотрения одного из уголовных дел 10 августа 2018-го Киевским районным судом города Полтавы", – говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Судья объяснил свое решение отказом прокуроров от поддержки обвинения и участия в судебных дебатах, что расценивается как отказ от обвинения. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде в семидневный срок.

Напомним, 25 января 2014 группа в Харькове произошло нападение на участников шествия в поддержку Майдана. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко заявил о похищении двух участников харьковского Евромайдана – Александра Кутянина и Сергея Ряполова, "после того как они снимали номера автомобилей" друзей Кернеса у гостиницы "Националь".

В марте 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", "истязание" и "угроза убийством". Позже Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов, закрывший дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, принял заведомо неправосудное решение и ответит перед законом.

Источник: https://www.segodnya.ua