Услышать Украину. Как развивается современная музыка?

13.08.2018 17:05

В июле украиноязычная песня впервые возглавила чарт клипов в украинском сегменте YouTube. Ею стала композиция «Плакала» группы KAZKA, которая набрала 10,5 млн просмотров и опередила русскоязычных исполнителей. Этот маленький, но важный успех украинской песни лишний раз привлек внимание к отечественному продукту. Эксперты Центра общественного мониторинга и контроля решили выяснить, чем живет современная музыкальная индустрия Украины.

Разорвать зависимость

По данным аналитической компании Kantar TNS, любимый музыкальный стиль украинцев – популярная музыка. Ей отдают предпочтение более 50% опрошенных. Вместе с тем в предпочтениях украинцев до последнего времени преобладала зарубежная и российская «попса», а музыка, сделанная в Украине, оставалась в меньшинстве. Среди причин: засилье иностранного контента, недостаточное количество и качество украинских песен, монополия «старожилов сцены» на эфиры и концерты.

Ситуация стала меняться после начала российской агрессии. Музыканты, которые выступали в оккупированном Крыму или публично поддержали аннексию и войну, потеряли возможности выступать в Украине. Запрет на въезд в страну на 3 или 5 лет получили более 120 иностранных артистов.

Разорвав связи с российской сценой, украинская музыкальная индустрия начала развиваться самостоятельно. Толчок для развития получили собственные продюсерские центры, в функции которых, как правило, входят пиар-сопровождение, запись и выпуск музыки и видео, менеджмент артистов. Наиболее успешные из них: Mozgi Entertainment, Secret Service Entertainment Agency, Mamamusic, Kruzheva Music и Susy Production. В то же время стало появляться много молодых украинских артистов, которые предпочитают работать самостоятельно, и завоевывают популярность через YouTube и социальные сети.

Украиноязычное радио

Важную роль в развитии украинской музыки сыграло введение языковых квот на радио и телевидении, которые в 2016 году одобрил глава государства. Согласно закону, доля песен на украинском языке в радиоэфире должна составлять не менее 30%. После вступления закона в силу у экспертов возникало много вопросов. Смогут ли украинские радиостанции выполнять квоты, не будет ли сопротивления или недостатка украинского контента?

Однако результаты мониторинга Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания показали, что за первый год действия квот общенациональные радиостанции не только выполнили норму, но и превысили ее.

«Объем песен на украинском языке в среднем по общенациональным радиостанциям достиг 39%, то есть почти 40%. При том, что закон требует только 30%. Это очень хороший показатель», – отчитался член Нацсовета Сергей Костинский.

В самих радиохолдингах отмечают, что пытаются добросовестно выполнять квоты, хотя в зависимости от формата радиостанции это не всегда просто. Игорь Чернышев, председатель правления одной из крупнейших радиогрупп Украины «ТАВР Медиа», в состав которой входят «Хит FM», «Кiss FM», «Radio ROKS», «Relax», «Русское Радио Украина» и «Мелодия FM», отмечает, что квоты стали настоящим испытанием для нишевых радиостанций.

«Очевидно, что для массового формата есть больше музыкального материала, чем для нишевого. Поэтому программные директора вынуждены или чаще повторять украинские хиты, которые и так были в эфире, или ставить те песни, которые не совсем подходят этим радиостанциям», – объясняет Чернышев на примере станций «Кiss FM» и «Relax».

В то же время в радиогруппе «Украинский Медиа Холдинг», в состав которой входят «Авторадио», «Ретро FM», «Наше радио», «Europa Plus», «Радио Пятница», «Lounge FM», «Голос Столицы» и «Джем FM», отмечают, что уже адаптировались к новым стандартам и готовы к переходу на завершающий этап квотирования, когда доля украинских песен должна составлять 35%.

«Введение языковых квот добавило работы продюсерам, исполнителям и студиям звукозаписи, то есть украинская индустрия шоу-бизнеса получила второе дыхание. Поэтому опасения, которые высказывали представители некоторых радиохолдингов, что якобы снизится качество эфира, и мы потеряем слушателя, абсолютно не оправдались. Наоборот – эфир стал еще прикольнее», – уверяет генеральный директор «ТРК «Люкс» Роман Андрейко.

Свежая кровь

Радийщики отмечают, что едва ли не самый важный результат квот – возможность молодым исполнителям попасть в радиоэфир. Сегодня на украинском радио звучит немало отечественных артистов, о которых еще несколько лет назад никто и не слышал. Группы Onuka, The Hardkiss, DakhaBrakha, Kazka, исполнители Кристина Соловий и Олег Винник – это неполный перечень народных любимцев, которые получили популярность именно в последние годы.

Так, дебютный альбом группы Onuka, вышедший в конце 2014 года, очень быстро занял первое место в интернет-магазине iTunes, превзойдя успех «Океана Эльзы». Коллектив Dakh Daughters, который заявил о себе еще летом 2013-го, настоящее признание получил в 2016 году с выходом своего дебютного альбома и первым европейским турне.

«Позиции украинских артистов значительно окрепли», – отмечает генеральный продюсер агентства Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский.

Сейчас молодые украинские исполнители звучат в радиоэфирах, собирают полные залы и имеют всенародную любовь. Перечень своих любимых песен составил и украинский Президент Петр Порошенко. На своей фейсбук-странице глава государства выделил семь самых интересных: Riffmaster – «Тихо пришел, тихо пошел, или Песня Специального Значение», Onuka – Vsesvit, The Hardkiss – «Журавли», Риаnобой – «Отечество», DakhaBrakha – Monakh, Олег Скрипка и товарищи – «Марш Новой Армии», Тина Кароль – «Переждать».

За последние несколько лет на новый уровень вышли и музыкальные события в Украине. Так, в 2018 году киевский фестиваль Atlas Weekend попал в число лучших фестивалей мира. По рейтингу британского издания Gigwise, украинское событие достойно стоять в одном ряду с такими фестивальными легендами, как Sziget в Венгрии или Burning Man в США. Интересно, что нынешний Atlas Weekend установил рекорд по посещаемости именно в день украинской музыки. Первый день фестиваля, хедлайнером которого был Олег Винник, посетили 154 тысячи человек.

Без сомнения, украинская музыка только начинает свой путь к настоящему признанию как внутри страны, так и за рубежом. Первые рекорды на YouTube, успешные фестивали, проданные пластинки и радиоэфиры – все это позволяет услышать, какой является Украина.

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля