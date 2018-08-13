Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В ЕБА объяснили, зачем Украине накопительные пенсии

13.08.2018 19:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ЕБА объяснили, зачем Украине накопительные пенсии

Европейская бизнес-ассоциация поддерживает введение в Украине второго уровня пенсионного страхования, несмотря на предостережения МВФ

Оптимальным решением проблемы пенсионного обеспечения в Украине стало бы введение второго уровня обязательного пенсионного страхования (т.н. накопительной системы пенсий), считают в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

В ЕБА отметили, что решение предложено в законопроекте № 6677 о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, который был одобрен профильным парламентским комитетом в марте 2018 года.

Этот законопроект имеет более 10 положительных отчетов от отечественных и международных экспертов, а его положения соответствуют профильной директиве Европейского парламента и Совета ЕС, отмечают эксперты ЕБА.

"Система минимизирует коррупционные риски. Во-первых, за счет диверсификации накоплений населения между десятками негосударственных пенсионных фондов. Государственный ПФ (Пенсионный фонд. – Ред.) будет только администратором средств, фактическое управление ими будут осуществлять негосударственные пенсионные фонды. Во-вторых, у каждого гражданина будет возможность ежедневно контролировать состояние своих накоплений, правильность начисления прибыли", – отметили в ЕБА преимущества предложенной системы.

Европейская бизнес-ассоциация обратилась к Международному валютному фонду и директорату Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине с просьбой поддержать введение второго уровня пенсионного страхования в Украине по схеме, предложенной законопроектом № 6677.

"Надеемся, это поможет комплексно запустить процесс построения второго уровня пенсионного страхования, стабилизировать пенсионную систему в принципе", – отмечается в сообщении бизнес-ассоциации.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Украина, Донбасс, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх