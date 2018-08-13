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В ЕБА объяснили, зачем Украине накопительные пенсии
Европейская бизнес-ассоциация поддерживает введение в Украине второго уровня пенсионного страхования, несмотря на предостережения МВФ
Оптимальным решением проблемы пенсионного обеспечения в Украине стало бы введение второго уровня обязательного пенсионного страхования (т.н. накопительной системы пенсий), считают в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).
В ЕБА отметили, что решение предложено в законопроекте № 6677 о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, который был одобрен профильным парламентским комитетом в марте 2018 года.
Этот законопроект имеет более 10 положительных отчетов от отечественных и международных экспертов, а его положения соответствуют профильной директиве Европейского парламента и Совета ЕС, отмечают эксперты ЕБА.
"Система минимизирует коррупционные риски. Во-первых, за счет диверсификации накоплений населения между десятками негосударственных пенсионных фондов. Государственный ПФ (Пенсионный фонд. – Ред.) будет только администратором средств, фактическое управление ими будут осуществлять негосударственные пенсионные фонды. Во-вторых, у каждого гражданина будет возможность ежедневно контролировать состояние своих накоплений, правильность начисления прибыли", – отметили в ЕБА преимущества предложенной системы.
Европейская бизнес-ассоциация обратилась к Международному валютному фонду и директорату Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине с просьбой поддержать введение второго уровня пенсионного страхования в Украине по схеме, предложенной законопроектом № 6677.
"Надеемся, это поможет комплексно запустить процесс построения второго уровня пенсионного страхования, стабилизировать пенсионную систему в принципе", – отмечается в сообщении бизнес-ассоциации.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсии
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