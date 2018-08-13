В ФСБ заявили о задержании на границе с Крымом украинки с оружием

13.08.2018 16:07

Сотрудники российских силовых ведомств на автомобильном пропускном пункте Армянск задержали гражданку Украины, якобы пытающуюся ввезти оружие с материка в Крым. Как передает replyua.net, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ.



«По завершении проверки документов на право пересечения российской государственной границу владелица иномарки Ford предоставила свой транспорт к осмотру, во время которого под водительским сидением пограничники нашли пистолет неустановленной модели, магазин и восемь патронов к нему калибром 9 мм», – говорится в сообщении. Также в ФСБ добавили, что наличие в автомобиле запрещенных к провозу через госграницу предметов женщина мотивировала тем, что данное оружие является собственностью ее отца, он возил его с собой в целях самообороны.



Как уже сообщалось, в конце прошлого месяца сообщалось, что в России задержали украинского проводника поезда. А в первые дни года ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму украинского «шпиона».