Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Крыму пытаются загасить страшный пожар в "Уч-Кош": стихия охватила более 80 га, кругом все пылает - кадры

13.08.2018 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Крыму пытаются загасить страшный пожар в "Уч-Кош": стихия охватила более 80 га, кругом все пылает - кадры

По информации "МЧС" оккупированного Крыма, площадь пожара в урочище "Уч-Кош" составила 26 га.

Спасатели уверяют, что смогли взять огонь в кольцо. Однако источники в соцсетях пишут, что площадь стихии на самом деле более 80 га. "Власти" захваченного Крыма намеренно скрывают правду, чтобы не создавать панику. В результате мощного пожарища человеческих жертв нет, однако урочищу нанесен колоссальный вред, передает "Диалог.UA".

На данный момент ликвидация пожара продолжается, для чего собрано более 300 тонн воды. Пожар тушат 485 человек и 47 единиц техники. Им в помощь вылетел самолет-амфибия "Бе-200". 



Как известно, пожар в урочище начался еще днем 11 августа, за прошедшую ночь он разгорелся почти до 100 га. Ночью также ветер поменял направление, из-за чего в "Уч-Кош" появился дым, что затруднило борьбу с огненной стихией.





Теги: Донбасс, Крым, пожар
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх