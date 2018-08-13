В Крыму пытаются загасить страшный пожар в "Уч-Кош": стихия охватила более 80 га, кругом все пылает - кадры

13.08.2018 08:00

По информации "МЧС" оккупированного Крыма, площадь пожара в урочище "Уч-Кош" составила 26 га.

Спасатели уверяют, что смогли взять огонь в кольцо. Однако источники в соцсетях пишут, что площадь стихии на самом деле более 80 га. "Власти" захваченного Крыма намеренно скрывают правду, чтобы не создавать панику. В результате мощного пожарища человеческих жертв нет, однако урочищу нанесен колоссальный вред, передает "Диалог.UA".



На данный момент ликвидация пожара продолжается, для чего собрано более 300 тонн воды. Пожар тушат 485 человек и 47 единиц техники. Им в помощь вылетел самолет-амфибия "Бе-200".







Как известно, пожар в урочище начался еще днем 11 августа, за прошедшую ночь он разгорелся почти до 100 га. Ночью также ветер поменял направление, из-за чего в "Уч-Кош" появился дым, что затруднило борьбу с огненной стихией.





