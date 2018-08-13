За контрабанду в тюрьму. Как государство усиливает контроль на таможне?

13.08.2018 16:22

В конце июня Кабинет министров Украины утвердил план борьбы с контрабандой. Он призван не только избавиться от теневых схем на таможне, но и направить в украинский бюджет миллиарды от «серого импорта». Что предусматривает правительственный план и какую ответственность будут нести контрабандисты, узнавали наши эксперты.

Недооцененная проблема

Контрабанда не является новым явлением для Украины, но, по мнению экспертов, ее масштабы очень недооценены. Только по официальным подсчетам Министерства внутренних дел, из-за нелегальных потоков товаров через границу государственный бюджет ежегодно недополучает 70-100 млрд гривен. Кроме экономического ущерба, контрабанда наносит стране репутационный вред.

«Я слышу от инвесторов, что контрабанда – это более вопиющая проблема, чем коррупция, нехватка людей или иные вопросы. С контрабандой трудно бороться на деловом уровне. Никогда не знаешь, что это, откуда вылезает. Но контрабанда влияет на доходы. Честные компании платят налоги, и мы им гарантируем: приезжайте, в нашей стране будет хорошо, а потом такое явление», – рассказывает директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниил Билак.

Не секрет, что на таможне годами работают такие называемые классические схемы нелегальных перевозок, как например, оформление грузовых транспортных средств как пустых или перегрузки товара на внутренней таможне. Особенно популярна контрабанда сигарет, техники и одежды через западную границу. За взятки в Украину завозят авто на иностранных номерах. Не лучше ситуация с «серым импортом» на Донбассе. Ежемесячно через линию соприкосновения нелегально переправляют товары на миллионы гривен. Предприниматели жалуются, что нередко контрабанду стимулируют нечестные чиновники и правоохранители на местном уровне.

«Контрабанда – это одна из крупнейших системных проблем, которые беспокоят бизнес», – говорит исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

Вернуть ответственность

Бизнесмены соглашаются, что преодолеть проблему можно только системно, и начать стоит с исправления ущерба, причиненного во времена президентства Виктора Януковича. Дело в том, что в 2012 году в Украине была отменена уголовная ответственность за товарную контрабанду. Зато был введен штраф в размере 100% от стоимости нелегального товара с его конфискацией.

Поэтому в декабре прошлого года Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности по запросу бизнеса вернуть уголовную ответственность за контрабанду.

«Если сейчас бизнес говорит и поручает нам, правительству, парламенту введение уголовной ответственности за контрабанду – я готов, ссылаясь на вас, разрабатывать соответствующие законопроекты», – заявил глава государства на встрече с представителями бизнес-ассоциаций в Киеве.

Сейчас соответствующий законопроект №8543 уже внесен в Верховную Раду. Он предусматривает, что за контрабанду товаров в значительных размерах, то есть 8500 грн и более, наказывать будут лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. В крупных размерах – от 34 000 грн – от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, в особо крупных размерах – от 85 000 грн – от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Если закон примут, преступления, связанные с контрабандой, будут подследственными Национальной полиции или следственным органам, осуществляющим контроль за соблюдением налогового законодательства.

Совместные действия

В правительстве признают, что борьба с контрабандой будет эффективной лишь при условии сотрудничества всех уполномоченных органов: Государственной фискальной службы, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В рамках эксперимента правительство решило привлечь к борьбе с контрабандой Национальную полицию. Согласно постановлению от 20 июня, полицейские могут круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля и в пунктах пропуска через государственную границу. Также представители МВД получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления «Инспектор-2006». Главная цель – выявление фактов нарушения таможенных правил.

Предполагается, что появление полицейских на таможне позволит усилить контроль за нелегальными поставками не только в таможенных пунктах, но и за их пределами – в лесополосах и нейтральных водах. Эксперты прогнозируют, что полицейские помогут усилить контроль за «евробляхами».

Еще одна мера, которая должна преодолеть контрабанду, оснащение таможен системами сканирования. Уже в этом году первые десять стационарных сканеров должны установить на наиболее загруженных пропускных пунктах на границе со всеми соседями Украины.

В ГФС отмечают, что наличие сканеров сделает невозможными многие контрабандные схемы, ведь благодаря ним исчезнет потребность в физическом осмотре транспорта, а контакт с таможенниками сведется к минимуму.

«Что-то скрыть от таможенного контроля станет фактически невозможно – таможенники получат инструмент, который позволит мгновенно выявлять любые укрытия контрабандистов и получать полную информацию о грузе, который пересекает пункты пропуска», – отмечает и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

Отчитываться о ходе борьбы с контрабандой обещают ежемесячно. Так, за июль в госбюджет поступило более 29,7 млрд грн, что на 3,7 млрд грн больше, если сравнивать с июлем 2017 года. Конечно, делать выводы по показателям одного месяца сложно, в полной мере оценить последствия борьбы с контрабандой можно будет в конце года.

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля