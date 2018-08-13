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Жарти недоречні: Ющенко жорстко поставив на місце «президентів» Вакарчука і Зеленського
У найближчі 10 - 15 років неможливо уявити, щоб главою української держави стала людина без досвіду державної служби.
Як передає replyua.net з посиланням на «Українську правду», про це заявив третій президент України Віктор Ющенко. У відповідь на питання про те, чи можуть Зеленський і Вакарчук піти в президенти, Ющенко сказав: «Я переконаний, що вони розумні люди. Вони успішні, талановиті та молоді. І це вже занадто багато для однієї людини», - уточнив він.
Також політик додав, що незалежно від імен, не варто жартувати з темою поста президента.
«Якщо Ви себе поважаєте, то розумієте, що це - не просто колосальна відповідальність, це колосальна практика, колосальна професія, це людина, яка повинна володіти дуже багатьма обставинами, володіти великою часткою жертовності. Я не уявляю в Україні президента, який жодного дня не був на державній службі, чи не керував кількома десятками тисяч чоловік. Принаймні, років 10-15», - заявив екс-президент.
Теги: Донбасс, Вакарчук, Владимир Зеленский, выборы президента, Ющенко
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