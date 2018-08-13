Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Журавский заявил о дефолте в Украине

13.08.2018 16:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Журавский заявил о дефолте в Украине

МВФ не кредитует Киев из-за коррумпированности властей, и курс гривны продолжает падать. Как передает replyua.net со ссылкой на Гордон, такое заявление прозвучало от доктора юридических наук Виталия Журавского.

«С этого года начались безумные выплаты внешних долгов. В июле возникла дыра в Пенсионном фонде. Взяли кредиты на выплату пенсий. Основные государственные монополии не додали денег в бюджет. Так Нафтогаз заплатил только 12 млрд грн, вместо запланированных 30 млрд грн. Таможня не додала 7 млрд грн из запланированной суммы. И это при том, что импорт вырос на 17%. Задолженность по коммунальным платежам составляет около 35 млрд грн. Народ бедный, нечем платить», - пишет эксперт. По его словам, известные аналитики предрекли Украине кризис 1998 года уже этой осенью. Тогда дефолт произошел в РФ и закончился очень тяжелыми последствиям, однако Украине удалось его избежать. 

«Украина как государство, к сожалению, находится в пределах старого технологического уклада экономики, о новом никто и не заикается. При таких условиях в дальнейшем возможен дефолт. Без перегрузки власти выйти из кризиса будет невозможно», - добавил Журавский. 




Теги: Украина, Донбасс, гривня, дефолт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх