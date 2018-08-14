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Будет и дальше кошмарить: стало известно, какие шаги предпримет Путин в отношении Украины
Владимир Путин принял окончательное решение не уходить из Донбасса и продолжает финансировать бандформирования, однако стало ясно, что он отказался от дальнейшего вторжения.
Об этом сообщил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает "Диалог.UA".
Ранее военный рассказал о новом "плане Путина" и том, каким образом тот собирается строить "р***кий мир" в Украине. Военный утверждает, Путин понял, что он вряд ли пройдет вглубь Украины, и отказался от наступления в этом направлении, однако ежедневно продолжаются обстрелы, а российская военная техника стоит во всех областях, которые граничат с Украиной.
По его словам, Путин будет пугать Украину военным вторжением, но все понимают, что он не решится на такое решение. Так как украинская армия стала гораздо сильнее, на Россию давит непрекращающийся поток санкций, а западные партнеры все еще готовы помогать Украине.
Богдан убежден, что все высказывания президента Трампа являются пустышкой и США не собираются сближаться с Россией, это подтвердили как в Конгрессе, так и в сенате. Владимир Путин не остановится на атаках Украины и Грузии - следующими целями станут Польша и страны Балтии.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, финансирование, Дональд Трамп, вторжение, обстрелы, военная техника
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