Доктор Комаровский мечтает о президентстве и рыбалке с Путиным

14.08.2018 14:24

Как передает replyua.net, известный врач Евгений Комаровский заявил, что если бы его избрали президентом, то его первым шагом была бы поездка на рыбалку с президентом РФ Владимиром Путиным и война на Донбассе после этого, с его слов, закончилась бы за один день. Такую точку зрения он озвучил в интервью изданию «Гордон».

Однако после такого заявления на Комаровского в социальных сетях тут же обрушился шквал критики.

«То есть, мы как-то не заметили, но и педиатры нестройным клином потянулись в президенты... Мужик, какая «водка», какая «рыбалка» - если россияне украинцам на фронте животы вспарывают и глаза выкалывают?! Мы - разные народы, разные цивилизации, для нас Московия - это и палач изначально - а ты всё ещё залип в имперских категориях выдуманной «колыбели трёх народов», – пишет политолог Алексей Голобуцкий.