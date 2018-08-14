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Названа страна ЕС, которая ведет скрытую оккупацию части Украины
Политика Венгрии в отношении Закарпатья может расцениваться как посягательство на суверенитет Украины и скрытая оккупация территории.
Об этом "Апострофу" рассказал генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан.
По его словам, у Украины есть множество поводов волноваться о внешней политике своих европейских соседей.
"Надо учитывать также тот факт, что у многих стран ЕС есть конфликт интересов. Например, та же Германия одобряет откровенно политический проект "Северного потока-2". Лояльно относятся к нему также Франция, Норвегия. Основания для беспокойства есть и в отношении наших ближайших соседей – Венгрии, Румынии, Польши. Официальный Будапешт ввел должность министра по вопросам закарпатского региона, который будет заниматься вопросами развития Закарпатья, даже детских садов! Во-первых, это вмешательство во внутренние дела государства, во-вторых – посягательство на суверенитет и территориальную целостность, а в-третьих – латентная, скрытая оккупация нашей территории!", – заявил Богдан.
Это свидетельствует о том, что Украине необходимо укреплять свои границы не только на востоке, а и по всему периметру страны.
"Есть исторические события, которые не дают покоя определенным имперским национал-шовинистическим элементам. Они мечтают о том, чтобы вернуть полякам Волынь, венграм – Закарпатье, румынам – Бессарабию и тому подобное… Поведение Орбана дает все основания утверждать, что Венгрия выступает сателлитом Кремля в отношении Украины. Мы должны быть готовы защитить себя. Это не означает, что мы не должны развивать гуманитарные или торгово-экономические отношения с такими странами, но уважают того, кто силен. Если мы будем обороноспособными, никто не позволит себе посягать на наш суверенитет и территориальную целостность, а мы вернем временно оккупированные Россией территории", – резюмировал эксперт.
Теги: Украина, Донбасс, Закарпатье, оккупация
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