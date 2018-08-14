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Путин в Азовском море давит на Украину, чтобы получить воду для Крыма
Президент РФ Владимир Путин хочет "надавить" на Украину, блокируя Азовское море, чтобы получить водоснабжение во временно оккупированный Крым. Суда должны сопровождать бронекатера.
Заявил экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире 112.Украина, сообщает 0629.
"Путин таким образом хочет надавить на Украину, для чтобы получить, в первую очередь, воду для Крыма. Мост они, какой-никакой, построили, автотранспорт ходит, там через год-два будут железнодорожные пути, но ключевая проблема - это вода. И понятно, что Путин делает такое давление, блокируя фактически Мариуполь, Бердянск, особенно больно бьет по Мариуполю и Донецкой области, потому что там работает завод имени Ильича, завод Азовсталь и другие предприятия", - сказал Жебривский.
Он уточнил, что оккупанты, когда строили Керченский мост, были вынуждены уменьшить тоннажность судов. "Потому, что некоторые суда, которые шли перед так называемым Керченским мостом снимали мачту для того, чтобы пройти. А сегодня они фактически останавливают все корабли для того, чтобы проходить", - уточнил Жебривский. Он считает, что Украине нужны бронекатера для военного сопровождения на Азове.
"У нас есть некоторые катера бронированные. Я думаю, нам нужно обращаться к международникам. Те же США на следующий финансовый год выделили $250 млн на финансовую помощь. Думаю, что в первую очередь, мотивация такая - мы должны сопровождать торговые суда, которые идут в порты Мариуполь и Бердянск, нам как раз нужны бронекатера и другая техника, чтобы обеспечить военное сопровождение ", - отметил Павел Жебривский.
Теги: Донбасс, Путин, Крым, Азовское море, вода
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