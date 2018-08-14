Украинец повесился в польской больнице после страшной травмы на работе – СМИ

14.08.2018 21:50

Что подтолкнуло "заробитчанина" свести счеты с жизнью, еще предстоит выяснить. Однако известно, что травмы, полученные им на производстве в чужой стране, были очень серьезные и требовали длительного дорогостоящего лечения и реабилитации.

59-летний гражданин Украины, приехавший в Польшу на заработки, свел счеты с жизнью. Он находился на лечении в больнице города Ольштын, что в Варминско-Мазурском воеводстве. Об этом передает "Польское радио" со ссылкой на сообщения местных СМИ.

Согласно имеющейся информации, украинец получил на работе серьезные травмы – перелом таза. Польские медиа сообщают, что кости таза пожилого гастрабайтера были раздроблены в нескольких местах. У него не было медицинской страховки и разрешения на работу – мужчина, страдающий от боли и депрессии, опасался вернуться к семье с тяжелой травмой и без денег на реабилитацию. Ему угрожала депортация из Польши. В стенах медучреждения он успел пробыть всего несколько дней, повесился в палате.

О гибели украинцы проинформировано посольство Украины в Польше. По данным Центра экономической стратегии, Украина входит в десятку стран-доноров международных мигрантов в мире. По разным оценкам, число трудовых мигрантов-украинцев составляет 4 миллиона человек.

Источник: dialog.ua