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20 кг железа: новая инициатива превратит Верховную Раду в тюрьму

15.08.2018 19:55
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20 кг железа: новая инициатива превратит Верховную Раду в тюрьму

Управление делами Верховной Рады Украины заключило договор на покупку барьера из колючей проволоки для охраны здания внутреннего дворика. Данные об этом размещены на портале Prozorro, передает politeka.

ООО «Эскон-Групп» выиграла тендер на поставку 20 бобин спирального барьера безопасности 600/5-2,5(1 бухта-9,5м), 20 кг оцинкованной проволоки, а также металлических кронштейнов и анкеров.

Общая длина барьера составит 190 метров.

Ограждение из колючей проволоки должны установить во внутреннем дворике дома по ул.Банковая 6-8 за 22,8 тыс. гривен. По этому адресу расположены комитеты парламента и его приемная.

Все это обойдется заказчику почти в 50 тысяч грн.

Большой ремонт Верховной Рады запланировали на то время, пока депутаты отдыхают на каникулах.

Как сообщил главный специалист отдела организации строительства Управления делами ВРУ Виктор Яремчук, до конца лета в парламенте планируют реставрировать купол ВР.

На огромную конструкцию, которая находится над головами депутатов, хотят потратить около 7,5 млн грн.

«Планируется сделать ремонт металлоконструкций купола, шпиля, где нужно заменить металлическое покрытие. Далее нужно сделать ремонт входной части — лестницы, которой пользуются для того, чтобы обслуживать купол. Верхняя ее часть сейчас в ужасном состоянии. Также будет заменено специальное стекло, которым покрыт купол», — сказал Яремчук.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, колючая проволока, Верховная Рада
 
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