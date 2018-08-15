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Действие блокады: Крым оказался отрезанным от всемирной платежной системы

15.08.2018 12:47
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Действие блокады: Крым оказался отрезанным от всемирной платежной системы

На территории незаконно аннексированного Крыма полностью прекращен выпуск и обслуживание карт Mastercard и Visa.

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, последняя кредитная организация АО «Генбанк», которая поддерживала системы, отказалась от их обслуживания. «Если вы еще не получили новую карту «Мир», то нужно в срок до 14 августа 2018 года получить ее в офисе АО «Генбанк», где вам раньше была выдана карта платежной системы Visa Int. или MasterCard», — отметили в пресс-службе учреждения.

При этом известно, что карты будут заменять бесплатно. Систему платежей «Мир» разработали в России и якобы не зависит от других платежных систем.

Представительница колл-центра «Генбанка» в интервью агентству заявила, что решение о прекращении работы с Visa и MasterCard приняли в связи с введенными за аннексию Крыма в 2014 году санкциями в отношении российских банков. До минувшего года кроме Генбанка выпуск карт Visa и MasterCard осуществлял только банк «Рублев», но Центробанк России отозвал у него лицензию в июне этого года. 



Теги: Донбасс, Крым, блокада
 
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