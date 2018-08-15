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Россия планирует запустить в Крым 11 поездов
После того, как в следующем году состоится запуск железнодорожной части моста через Керченский пролив, в оккупированный Крым начнут ходить пассажирские поезда из 11 российских городов.
Как передает replyua.net, об этом заявил гендиректор «Крымской железной дороги» Алексей Гладилин. Ожидается, что в первый год по мосту в обе стороны проедут 6 млн человек. Гладилин добавил, что в настоящее время специалисты готовят инфраструктуру железной дороги полуострова.
Со слов чиновника, в общей сложности согласовано расписание по 17 направлениям движения этих поездов, хотя не все они будут ежедневными.
Как известно, автодорожная часть Крымского моста была запущена 15 мая. Во время открытия президент России Владимир Путин проехался по мосту на КамАЗе: Ранее открытие моста было запланировано на март 2018 года, после чего перенесли на апрель, затем планировали открыть автомобильный переход к 9 мая – приурочив к приезду Путина.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, поезд
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