Шок! Деньги уже не вернут: "Укрзализныця" подсунула пассажирам новую свинью

15.08.2018 14:20

В "Укрзализныце" не предусмотрена выплата компенсаций пассажирам за ненадлежащие условия проезда. Споры решаются начальником станции или вокзала, а в поездах во время движения - начальником поезда, не доводя их до суда.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на информацию, полученную на свой запрос.

"Перевозка пассажиров осуществляется пассажирскими вагонами, соответствующими санитарно-техническим и другим нормам, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья пассажиров. Возмещение компенсационных выплат пассажирам за ненадлежащие условия проезда нормативными и нормативно-правовыми актами не предусмотрено", - говорится в ответе "Укрзализныци ".

Кроме того, отмечается, что согласно договору перевозки (приобретенным проездным документом) перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения в сроки, определенные договором.

"Укрзализныця" сообщает, что в течение 2018 года не было зафиксировано обращений граждан в суд по поводу нарушения их прав при пассажирских перевозок.

"Все споры и недоразумения, возникающие между пассажирами и работниками железной дороги, решаются на станции начальником станции или начальником вокзала, в поездах во время движения поезда - начальником поезда, не доводя их до суда", - сообщает "Укрзализныця".

Ведомство информирует, что в случае выявления в пассажирских вагонах технических неисправностей пассажир имеет право обратиться к начальнику поезда через проводника вагона. Склады пассажирских поездов сопровождают начальник поезда, проводники и электромеханик, в случае возможности устраняет технические неисправности во время поездки.

"Укрзализныця" также сообщает, что сопровождение пассажирских поездов медицинским работником не предусмотрено, а в экстренных случаях необходимо обращаться к проводнику, который сообщит машинисту, и тот через средства связи сможет вызвать скорую помощь, которая будет ждать больного ближайшей станции.

Источник: https://from-ua.com