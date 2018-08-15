Шок! Деньги уже не вернут: "Укрзализныця" подсунула пассажирам новую свинью

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В "Укрзализныце" не предусмотрена выплата компенсаций пассажирам за ненадлежащие условия проезда. Споры решаются начальником станции или вокзала, а в поездах во время движения - начальником поезда, не доводя их до суда.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на информацию, полученную на свой запрос.
"Перевозка пассажиров осуществляется пассажирскими вагонами, соответствующими санитарно-техническим и другим нормам, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья пассажиров. Возмещение компенсационных выплат пассажирам за ненадлежащие условия проезда нормативными и нормативно-правовыми актами не предусмотрено", - говорится в ответе "Укрзализныци ".
Кроме того, отмечается, что согласно договору перевозки (приобретенным проездным документом) перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения в сроки, определенные договором.
"Укрзализныця" сообщает, что в течение 2018 года не было зафиксировано обращений граждан в суд по поводу нарушения их прав при пассажирских перевозок.
"Все споры и недоразумения, возникающие между пассажирами и работниками железной дороги, решаются на станции начальником станции или начальником вокзала, в поездах во время движения поезда - начальником поезда, не доводя их до суда", - сообщает "Укрзализныця".
Ведомство информирует, что в случае выявления в пассажирских вагонах технических неисправностей пассажир имеет право обратиться к начальнику поезда через проводника вагона. Склады пассажирских поездов сопровождают начальник поезда, проводники и электромеханик, в случае возможности устраняет технические неисправности во время поездки.
"Укрзализныця" также сообщает, что сопровождение пассажирских поездов медицинским работником не предусмотрено, а в экстренных случаях необходимо обращаться к проводнику, который сообщит машинисту, и тот через средства связи сможет вызвать скорую помощь, которая будет ждать больного ближайшей станции.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, пассажиры, поезд, Укрзализниця, возврат
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