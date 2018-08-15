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Скоро на свободе: Суд принял решение по организаторам «Одесской народной республики»

15.08.2018 16:15
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Скоро на свободе: Суд принял решение по организаторам «Одесской народной республики»

В суде вынесли приговор трем организаторам так называемой «Одесской народной республики».

Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении в ЕГРСР. При этом отмечается, что подозреваемых признали виновными в подготовке к созданию незаконных вооруженных формирований, противозаконном обращении с огнестрельным оружием, в действиях, направленных на захват государственной власти и в подготовке к захвату государственных учреждений.

Преступники были приговорены к 5 годам и 6 месяцах, 5 годам и 2 месяцам, а также 5 годам и 1 месяцу лишения свободы. Однако в соответствии с законом Савченко им был засчитан срок по 4 года и десять месяцев.

В процессе проведения следствия было установлено, что подозреваемые намеревались начинать создавать «Одесскую народную республику» в южной части области. С этой целью они хотели захватить воинские части, отделения пограничной службы и полиции в Белгород-Днестровском и Болградском районах, а уже после этого захватить Одессу. 



Теги: Донбасс, Одесса, суд, сепаратисты, организатор
 
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