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Такого никто не ожидал! Погодный "сюрприз" для украинцев
В четверг, 16 августа, в Украине несколько спадет жара - температура воздуха опустится до +25 +29 градусов, на части территории пройдут дожди.
Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, на западе страны похолодает уже в среду, 15 августа, а на следующий день - в северных областях, включая Киев, передает Обозреватель.
"Дожди с грозами, локальные и неоднородные, пройдут в четверг в западных и северных областях. На остальной территории - сухо", - написала она.
По словам синоптика, 16 августа, благодаря деятельности холодного атмосферного фронта, температура в столице упадет до +28 +29 градусов. Есть вероятность локального дождя с грозой.
"В дальнейшем, до Спаса (19 августа - ред.), ситуация будет такой: по западу и северу будут ходить периодические местные дожди с грозами, +25 +29 градусов, можно жить. А на юге, на востоке и в большинстве центра (разве что в Винницкой области будет немного легче) будет кусаться злая жара и светить палящее солнце", - добавила Диденко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь, жара, прогноз погоды
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