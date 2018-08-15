- В ОРЛО прогремел взрыв: у оккупантов огромные потери18:04
- Новая телевышка покроет вещанием всю Донецкую область17:50
- Потеря субсидии: что будет, если вы сменили работу или у вас выросла зарплата17:39
- Тымчук: у боевиков «ЛНР» серьезный дефицит кадров17:10
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт17:00
- В Украине призывают немедленно прекратить ж/д сообщения с Россией16:45
- Эксперт рассказал, как сильно зависит Украина от падения российского рубля и чего ждать украинцам16:32
- Скоро на свободе: Суд принял решение по организаторам «Одесской народной республики»16:15
- Эксперт: Украина может затянуть РФ в затяжную окопную войну16:00
- У боевиков "ЛНР" взорвался склад боеприпасов: 14 погибших и раненых, сгорели 4 БМП15:45
Тымчук: у боевиков «ЛНР» серьезный дефицит кадров
На оккупированной части Донбасса у боевиков «ЛНР» на передовой не хватает водителей.
Координатор группы «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук. Эксперт отмечает: «Штаб 2-го АК ЛНР вынужден констатировать плачевное состояние уровня укомплектованности водительского состава в бригадах корпуса. Дело дошло до того, что на одного водителя «закрепляют» по 2−3 (в отдельных случаях 3−4) транспортных и специальных автомобиля, что резко снижает уровень боеготовности «частей и подразделений».
При этом для исправления ситуации к управлению автомобилем «вынужденно допускаются» не только не штатные и не закрепленные водители, но и военнослужащие других специальностей — стрелки, пулеметчики, ремонтники и даже представители командного состава.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, конфликт, ЛНР, боевики
- Бородай угрожает Украине новым российским вторжением на Донбасс: кремлевский куратор "ДНР" назвал главную цель новой войны. ВИДЕО
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- "Моторола" за "бабки" может "замутить" переворот в "ЛНР", - представитель "ДНР" в России
- Главарь "ЛНР" уехал из собственной "резиденции" в неизвестном направлении, в Луганске отключили теле - и радиовещание
- Тука разложил по полочкам "переворот" в "ЛНР"
- Как Царев своим заявлением об «Л/ДНР» сдал кураторов
- В ОРЛО прогремел взрыв: у оккупантов огромные потери18:04
- Новая телевышка покроет вещанием всю Донецкую область17:50
- ВСУ разгромили боевиков под Луганском: взорван еще один опорный пункт в окрестностях Желобка17:27
- Тымчук: у боевиков «ЛНР» серьезный дефицит кадров17:10
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт17:00
- У боевиков "ЛНР" взорвался склад боеприпасов: 14 погибших и раненых, сгорели 4 БМП15:45
- Адский огонь под Новоазовском: у боевиков тяжелые потери15:15
- Боевики «ЛНР» начали «охоту» на украинских патриотов14:30
- Безлер рассказал о развале "ДНР" и ситауции с Захарченко13:00
- Житель Славянска рассказал о преступлениях боевиков. Убивали священников10:00
- В ОРЛО прогремел взрыв: у оккупантов огромные потери18:04
- Новая телевышка покроет вещанием всю Донецкую область17:50
- Потеря субсидии: что будет, если вы сменили работу или у вас выросла зарплата17:39
- ВСУ разгромили боевиков под Луганском: взорван еще один опорный пункт в окрестностях Желобка17:27
- Тымчук: у боевиков «ЛНР» серьезный дефицит кадров17:10
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт17:00
- В Украине призывают немедленно прекратить ж/д сообщения с Россией16:45
- Эксперт рассказал, как сильно зависит Украина от падения российского рубля и чего ждать украинцам16:32
- Скоро на свободе: Суд принял решение по организаторам «Одесской народной республики»16:15
- Эксперт: Украина может затянуть РФ в затяжную окопную войну16:00
- Будьте осторожны! Эти подарки лучше не принимать, они приносят беду11:45
- 3 самых интеллектуальных знака зодиака09:45
- В Україні заборонили популярний препарат09:30
- Почему стоит исключить арбуз из своего рациона: 5 причин08:30
- Врачи назвали самые вредные утренние ритуалы07:35
- Новые исследования о жизни после смерти16:34
- Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мариуполе16:16
- «Черный сигнал»: ученые разгадали секрет смерти человека14:40
- Медовый Спас-2018: главные приметы и традиции праздника13:57
- Аллергикам на заметку: чего стоит опасаться в августе22:48
- Под Мариуполем начался ад: ООС переведена в усиленный режим
- В Луганской облгосадминистрации началась настоящая война
- Украинских водителей начнут штрафовать как в Европе
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России
- «Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара
- "С самого утра "птичка" прилетела", - появились кадры дымящейся техники врага под Донецком
- Жители ОРДО напуганы печальными фото из Донецка: "Такого мора никогда не было, значит у нас все реально плохо"
- "Целую ночь в чувство приводили", - бойцы ООС устроили врагу "сплошную ответку"
- «Ад под Мариуполем»: войска ООС приведены в усиленный режим
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры