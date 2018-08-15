Украина может остаться без Азовского моря

15.08.2018 11:30

Отсутствие решительных действий со стороны Киева может оставить Украину без Азовского моря.

Как передает replyua.net, об этом в интервью «Фактам» заявил президент Фонда Джеймстаун Глен Говард. «Это почти поздно. У вас есть «Гюрзы» и артиллерийские катера, которые находятся в Одесском порту. Поместите их на трейлеры и перевезите по суше к Азовскому морю. Однако таких трейлеров у вас нет, правительство не хочет тратить деньги на их покупку», - объяснил он.



В то же время эксперт добавил, что Украине самостоятельно не удастся отбить атаку России с моря.



«Защитите Бердянск, поговорите с Соединенными Штатами, договоритесь о встрече на наивысшем уровне. Потому что сразу после того, как военно-морские силы Российской Федерации разместят свое вооружение на вашем берегу – украинская армия не сможет разгромить их артиллерией», - призвал он. Ранее сообщалось, что в Киеве не исключили

силовой сценарий в случае попытки Россией полностью заблокировать Азовское море.