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«Укртелеком» приступил к замене фиксированных телефонов на мобильные

15.08.2018 08:45
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«Укртелеком» приступил к замене фиксированных телефонов на мобильные

14 августа запущен пилотный проект «Укртелекома» по восстановлению фиксированной местной связи засчет мобильной сети в городе Желтые Воды (Днепропетровская обл). Об этом сообщается на сайте компании.

В сообщении говорится, что Желтые воды — один из наиболее пострадавших городов Днепропетровской области, где из-за регулярных краж телекоммуникационного кабеля тысячи абонентов остаются без связи. Проведение ремонтных работ не дают результата, так как кабель снова крадут.

Для реализации пилотного проекта используются сети фиксированной связи «Укртелеком» и оператора мобильной связи «ТриМоб». При этом у абонентов остаются неизменными номер их телефона и порядок набора других номеров. Он может по-прежнему получать звонки и звонить сам с городского номера по тарифам городской телефонии. Меняется только старый телефонный аппарат на другой с сим-картой оператора «ТриМоб».

В дальнейшем пилотный проект планируют реализовать еще в нескольких городах. А если все пройдет успешно, то и по всей Украине.

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, мобильный телефон, Укртелеком
 
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