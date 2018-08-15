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В Украине могут ввести «сухой закон»: когда и почему
В Киеве, как и в половине регионов Украины, могут частично ввести «сухой закон». На сайте Киевской администрации появился проект решения, который запретит продажу алкогольных напитков с 23:00 до 10:00 ежедневно. Ожидается, что депутаты проголосуют его уже на следующем заседании.
Что дает запрет алкоголя и почему именно сейчас — разбирался OBOZREVATEL.
Ночью нельзя
В марте 2018 года Верховная Рада проголосовала за закон, который дает право городским советам определять время продажи алкогольных напитков на их территории.
Приняв изменения в ряд законов, нардепы разрешили горсоветам также и штрафовать за продажу алкоголя во время комендантского часа. Иммунитет получили лишь официально зарегистрированные рестораны. Владельцы же незаконных точек должны будут заплатить штраф от 30 (510 грн) до 100 (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.
Как указывали авторы закона, ежегодно от алкоголизма в стране погибают 40 тыс. человек. Причина тому — Украина одна из первых в мире по объемам потребления алкоголя. Оценив опыт отдельных украинских городов в сфере борьбы с алкоголизмом, депутаты решили помочь местным властям защититься от судов, которые, как показывает практика, могут и отменять такие решения.
Напомним, с 19 октября 2017 года Киевский городской совет уже запрещал продавать алкоголь в ночное время. После принятия решения коммунальные службы начали массово проверять точки продажи алкоголя, но запрет в итоге действовал недолго. В декабре 2017 года Антимонопольный комитет отменил решение Киевсовета, сославшись на отсутствие законодательных норм.
Похожая ситуация произошла и в Одессе. Тогда решение местного совета о запрете продажи алкоголя с 22:00 до 09:00 не подписал скандальный мэр Геннадий Труханов, аргументируя это отсутствием реальных полномочий.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, алкоголь, сухой закон
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