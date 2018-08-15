В Украине призывают немедленно прекратить ж/д сообщения с Россией

15.08.2018 16:45

Недавнее заявление о том, что в скором времени Украина закроет ж/д сообщение с Россией, вызвало в сети много критики. Многие отметили, что это может негативно сказаться на экономике страны, а также навредить людям, которые ездят на заработки в Российскую Федерацию, передает replyua.net.

Однако, как уверяет экс-руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк, все связи со страной-агрессором нужно прекращать немедленно и полностью закрыть территорию Украины от оккупанта. “Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение - давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с РФ. Оно так и должно быть, если у нас война”, - отметил генерал-майор.



По его словам, сейчас Украина должна поступить разумно и правильно, учитывая мнение сограждан, и не руководится только патриотической позицией. Василий Волк отмечает, что для того, чтобы полностью закрыть ж/д сообщение с Россией нужно тщательно разработать дорожную карту, просчитать последствия таких действий и продумать способы их предотвращения. Однако, по словам генерал-майора, украинская власть должна окончательно принять это решение.



“Давайте подумаем о двух миллионах наших граждан, работающих на территории РФ. Это чьи-то дети, родители, сестры, братья. Теперь представим себе, как возвращаться из России домой тем, кто закончил работу, кто едет в отпуск, кто заболел и т.д.? Все-таки авиарейс - недешевая штука… Или мы продолжаем торговать, общаться с РФ, или полностью закрываем любые отношения со страной-агрессором, страной-оккупантом ”, - резюмировал генерал.