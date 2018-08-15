В зоне ООС уничтожен опорный пункт боевиков в районе Желобка

15.08.2018 18:35

Украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети сообщил, что на Донбассе уничтожен опорный пункт боевиков в районе поселка Желобок.

Так, Мысягин пишет: «В районе поселка Желобок (ЛНР, Бахмутка)… — каждый день там происходят провокации и обстрелы наших передовых позиций… Оккупанты там опорник недосчитались. Вернее, на карте то он есть, пометка с названием имеется, а в реале в том месте над головой чистое небо и только остатки бревен вокруг. Сгорел совсем…»

Источник: https://donpress.com