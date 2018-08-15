Внимание! Клиентам Альфа-Банка заблокируют карты

15.08.2018 14:02

Владельцам платежных карт популярного в Украине банка посоветовали готовиться к отключению ключевых карточных операций, передаёт УНИАН.

Представители Альфа-Банка сообщили о том, что 22 августа будет приостановлено обслуживание двух миллионов платежных карт. Владельцы лишатся возможности использовать их с 9 утра и до конца дня.

Источник: https://from-ua.com