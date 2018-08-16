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Немцы признали "российский Крым" - в Европе может разгореться крупнейший скандал
Крупный немецко-австрийско-швейцарский телеканал во время показа документального фильма представил кадры, на которых Крым отмечен одним цветом вместе с Россией.
Об этом сообщает "Диалог.UA".
Ранее британское издание The Times в материале о чемпионате мира по футболу опубликовало карту РФ с оккупированным Крымом в ее составе.
Сообщается, что в программе "Сплошь Сибирь", которая вышла 15 августа на немецко-австрийско-швейцарском общественном телеканале 3sat, показали карту, на которой аннексированный Россией Крымский полуостров был представлен как легитимная часть РФ.
Однако ни одна цивилизованная страна в мире не признала оккупацию украинской территории российскими военными законной. В этом году Европейский Союз продлил санкции против России за оккупацию Крыма, в числе подписавшихся была и Германия.
Весь канал контролируется тремя телеканалами из Австрии, Германии и Швейцарии. Подобного на данном телеканале еще не было. Сами представители канала еще никоим образом не прокомментировали сложившуюся ситуацию.
18 августа недалеко от Берлина состоится саммит: канцлер Германии Ангела Меркель примет Владимира Путина. Турция готова сотрудничать с российской властью, которая незаконно находится в Крыму и готовит сделку по созданию сообщений.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Крым, Германия, Турция, Европа, ЕС, санкции, Меркель, РФ
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