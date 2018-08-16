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Погода на сегодня: жара, дожди и грозы

16.08.2018 12:12
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Погода на сегодня: жара, дожди и грозы

Сегодня, 16 августа, на севере и западе Украины ожидаются дожди с грозами, температура местами достигнет +35 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В северных и западных областях Украины прогнозируются дожди с грозами, температура днем от +21 до +30, ночью от +14 до +19 градусов.
В остальных областях Украины переменная облачность, без осадков. Температура днем в этих регионах от +30 до +35 градусов, ночью от +14 до +21 градуса.
В Киеве также ожидается дождь с грозой, температура днем от +26 до +28 градусов, ночью от +18 до +20 градусов



Теги: Донбасс, дождь, гроза, жара, прогноз погоды
 
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