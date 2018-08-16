- Замечен автомобиль «похоронных услуг» пересекающий границу с РФ15:25
- Пусть едет в Украину: оставшуюся без ноги из-за теракта в Стокгольме украинку выгоняют из Швеции14:46
- Украина анонсировала масштабные транспортные ограничения с Россией: что известно на данное время14:30
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки14:02
- Погода на сегодня: жара, дожди и грозы12:12
- СМИ бьют тревогу: флот РФ перекрыл восточную часть Черного моря - путь в Одессу заблокирован09:59
- «МГБ ДНР» запугивает жителей оккупированных территорий09:41
- «Газпром» отчитался об увеличении поставок газа на оккупированные территории Украины21:25
- Правописания по новому: в Украине изменятся правила21:10
- В Украине могут ввести «сухой закон»: когда и почему20:57
Пусть едет в Украину: оставшуюся без ноги из-за теракта в Стокгольме украинку выгоняют из Швеции
Женщине заявили, что она должна ехать домой, чтобы в Украине о ней позаботились родные и близкие. 38-летней украинке Миграционная служба Швеции отказала в продлении разрешения проживания и дала 14 дней на то, чтобы оставшаяся в результате теракта без ноги пострадавшая вместе с дочкой покинула пределы страны, передает "Диалог.UA".
Женщина стала жертвой чудовищного теракта в Стокгольме в апреле прошлого года. В тот день она пришла в ТЦ Ahlens за покупками и попала под колеса большегрузого авто, въехавшего в пешеходов. Украинка три недели была на грани, ей сделали ряд операций, но не смогли спасти правую ногу. Ирину в госпитале даже посетил премьер страны Стефан Левен и заверил, что все будет хорошо.
Украинка продолжала жить в Швеции вместе с дочкой. Она имела временное разрешение, так как была свидетелем в деле террориста Рахмата Акилова, который и наехал на людей. Днями украинке Миграционная служба Швеции дала отказ в постоянном разрешении на проживание, аргументировав его тем, что гражданка Украины не может позаботиться о себе сама, поэтому она должна выехать домой за помощью и поддержкой родственников. Кроме того, местные чиновники заявили, что в Украине для покалеченной женщины есть все условия, в том числе и в части медпомощи, а отказ не противоречит Европейской конвенции по правам человека. Украинка и ее дочь должны покинуть Швецию в течение двух недель, однако женщина намерена опротестовать решение, даже несмотря на то что на рассмотрение апелляции может уйти не один месяц. К слову сказать, гражданин Узбекистана Акилов, который 7 апреля 2017 года после кражи авто сбил пешеходов, в июне 2018 года был осужден на пожизненное лишение свободы. В результате теракта погибли пять человек.
Теги: Донбасс, Швеция, Украинка, теракт
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»15:56
- «МГБ ДНР» запугивает жителей ОРДО смс-сообщениями15:41
- Замечен автомобиль «похоронных услуг» пересекающий границу с РФ15:25
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке15:09
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко14:25
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки14:02
- В центре Мариуполя появились белки13:37
- На Донбассе люди рассказали, сколько тратят денег при пересечении КПВВ13:20
- В Горловке люди поднимают бунт против «налоговой ДНР»12:58
- В Луганске прогремел мощный взрыв12:36
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»15:56
- «МГБ ДНР» запугивает жителей ОРДО смс-сообщениями15:41
- Замечен автомобиль «похоронных услуг» пересекающий границу с РФ15:25
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке15:09
- Пусть едет в Украину: оставшуюся без ноги из-за теракта в Стокгольме украинку выгоняют из Швеции14:46
- Украина анонсировала масштабные транспортные ограничения с Россией: что известно на данное время14:30
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко14:25
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки14:02
- В центре Мариуполя появились белки13:37
- На Донбассе люди рассказали, сколько тратят денег при пересечении КПВВ13:20
- Ангелы охраняют: названы знаки Зодиака, которым невероятно везет22:49
- Напиток, улучшающий работу мозга22:17
- Опасные вещи, которые «Забирают» счастье22:00
- Будьте осторожны! Эти подарки лучше не принимать, они приносят беду11:45
- 3 самых интеллектуальных знака зодиака09:45
- В Україні заборонили популярний препарат09:30
- Почему стоит исключить арбуз из своего рациона: 5 причин08:30
- Врачи назвали самые вредные утренние ритуалы07:35
- Новые исследования о жизни после смерти16:34
- Сколько стоит собрать ребенка в школу в Мариуполе16:16
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет
- «Будет по 200»: в оккупированном Донецке резко взлетел курс доллара
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт
- «Ад под Мариуполем»: войска ООС приведены в усиленный режим
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры
- Мариуполь в воскресный вечер сотрясало от взрывов
- Батальон "Айдар" готов к наступлению под Луганском: Мысягин рассказал хорошую новость из Донбасса
- Ангелы охраняют: названы знаки Зодиака, которым невероятно везет
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки