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СМИ бьют тревогу: флот РФ перекрыл восточную часть Черного моря - путь в Одессу заблокирован
Кремль решился на очередную дерзкую провокацию в Черном море. Флот России перекрыл часть моря, заблокировав движение гражданских судов.
Об очередном беззаконии оккупационной армии РФ сообщил "Украинский милитарный портал", ссылаясь на собственные информированные источники, передает "Диалог.UA".
Инцидент случился в среду, 15 августа. Войска РФ перекрыли с 7 утра до 20:00 вечера район на северо-западе Черного моря в водах Украины. Был заблокирован для гражданского судоплавания участок от мыса Тарханкут до дельты Дуная, перекрыт порт украинской Одессы. В результате провокации оккупанта трое гражданских судов были вынуждены стать на якорь, неся убытки.
Агрессор объяснил свое поведение военными учениями. К блокировке территории привлекли малый противокорабельный корабль "Поворино", катер связи, а также тральщик "Вице-адмирал Захарьин". Это не первые учение флота в морских водах Украины за последние дни.
Во вторник, 14 августа, Береговая охрана РФ проводила радиотехнические учения у мыса Тарханкурт аннексированного Крыма.
Примечательно, что несколько дней назад в Кремле грозились отомстить за арест крымского судна в Херсоне. Не исключено, что это и есть "ответная мера" агрессора.
Теги: Россия, Донбасс, Одесса, Крым, СМИ, судно, арест, Черноморский флот, Черное море, учения, РФ
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