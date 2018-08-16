СМИ бьют тревогу: флот РФ перекрыл восточную часть Черного моря - путь в Одессу заблокирован

16.08.2018 09:59

Кремль решился на очередную дерзкую провокацию в Черном море. Флот России перекрыл часть моря, заблокировав движение гражданских судов.

Об очередном беззаконии оккупационной армии РФ сообщил "Украинский милитарный портал", ссылаясь на собственные информированные источники, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился в среду, 15 августа. Войска РФ перекрыли с 7 утра до 20:00 вечера район на северо-западе Черного моря в водах Украины. Был заблокирован для гражданского судоплавания участок от мыса Тарханкут до дельты Дуная, перекрыт порт украинской Одессы. В результате провокации оккупанта трое гражданских судов были вынуждены стать на якорь, неся убытки.

Агрессор объяснил свое поведение военными учениями. К блокировке территории привлекли малый противокорабельный корабль "Поворино", катер связи, а также тральщик "Вице-адмирал Захарьин". Это не первые учение флота в морских водах Украины за последние дни.

Во вторник, 14 августа, Береговая охрана РФ проводила радиотехнические учения у мыса Тарханкурт аннексированного Крыма.

Примечательно, что несколько дней назад в Кремле грозились отомстить за арест крымского судна в Херсоне. Не исключено, что это и есть "ответная мера" агрессора.