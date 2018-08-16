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Украинских родителей накажут за плохое поведение детей: к чему готовиться
В украинских школах скоро могут штрафовать детей за травлю своих сверстников. В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который предлагает, помимо морального осуждения обидчиков, ввести для их родителей еще и административную ответственность. Как будут наказывать и поможет ли это уменьшить насилие - разбирался OBOZREVATEL.
Будут штрафовать родителей
Народные депутаты, которые внесли законопроект о введении административной ответственности за травлю детей в школах, предлагают узаконить понятие буллинга. Это моральное или физическое насилие, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам.
Если насилие было совершено против ученика школы, то обидчику придется заплатить штраф - от 340 до 850 грн.
Если правонарушение допустит ребенок (до 16 лет), штраф в размере 340 - 850 грн должны будут выплатить его родители.
За повторную травлю или за буллинг, совершенный с особой жестокостью, штраф составит от 1700 до 3400 грн. Если же факт насилия был скрыт учителями школы или директором, их ждет штраф - от 850 до 1700 грн.
Не будет драк
Авторы уверяют, помимо введения штрафов за травлю в школе, главная цель законопроекта - бороться с буллингом в школах путем воспитания как детей, так преподавателей. По словам народного депутата от Блока Петра Порошенка Александра Спиваковского, законопроект должен стимулировать преподавателей проводить беседы с учениками.
“После принятия такого закона, преподаватели и директора школ будут сами заинтересованы в установлении диалога в школе. Косвенно мы воздействует именно на них, поэтому они и будут стремиться улаживать конфликты, проводить уроки, направленные против насилия”
На вопрос, как определить, кто именно подвергает ребенка травли, нардеп пояснил ситуацию так: “Буллинг - системное нагнетание психологического и физического воздействия на ребенка со стороны сверстников. Такие моменты происходят со стороны группы лиц, и они не могут быть не замечены другими учениками школ. У следователя в таком случае появятся и доказательства, свидетели, видео. Мы же знаем, что сейчас часто выставляют случаи травли в интернет”.
По словам Александра Спиваковского, у законопроекта есть поддержка в парламенте. Поэтому высока вероятность того, что уже осенью законопоект будет проголосован.
"Буллинг - систематическая травля. Это может быть и эмоциональное давление, игнорирование. Тут нужно точно подобрать обозначение этого термина"- пояснила директор директората инклюзивного образования МОН Лариса Самсонова.
В Минобразовании признают, что карательные меры не всегда помогают решить ситуацию с буллингом.
"Эффективность будет тогда, когда осуществляются превентивные меры, а наказание как часть реакции на случившееся. Если дети знают о таком явлении, то ситуация может измениться в лучшую сторону. Это хорошо, что эта тема сейчас на слуху", - отметила Самсонова.
В школах опасно
Законопроект пришлось внести, поскольку украинские школы накрыла волна насилия. Ситуация настолько вышла из рамок учебного процесса, что за дело решили взяться в парламенте.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выяснил, что 67% детей сталкивались в школе с травлей со стороны сверстников. Из них 24% стали ее жертвами, а 48% никому не рассказывали об унижениях.
“Наиболее уязвимые к буллингу - застенчивые, с примерным поведением дети, а также те, кто в силу разных жизненных обстоятельств - "замкнутые в себе". Чаще всего дети подвергаются травле со стороны сверстников за свой внешний вид, убеждения, поведение, связанное с особенностями воспитания, а также из-за различных жизненных обстоятельств”, - отметили авторы законопроекта.
Вопиющие случаи насилия над детьми в украинских школах поражают общественность. Так, в декабре 2017 года ученики одного из столичных лицеев сломали первокласснику Максиму Черникову позвоночник. Из-за тяжелой травмы, 7-летний мальчик оказался прикован к постели. Потряс украинцев и случай с учительницей физики из города Василькова, которая обзывала и унижала своих учеников.
В марте 2018 года в Одессе женщина-репетитор душила и оскорбляла учеников младших классов, которые занимались у нее на дому.
“При этом 44% из тех, кто наблюдал как издеваются над их сверстниками, не реагировали на такие факты из-за боязни подвергнуться аналогичным издевательствам", - уверяют авторы законопроекта.
Теги: Донбасс, школа, штраф, насилие
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