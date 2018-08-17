- Агрессия России на Донбассе: Киев готов разоблачить Москву10:42
- Нашествие змей в Украине: чего категорически нельзя делать после укуса10:25
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов10:10
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой09:50
- Остановить децентрализацию не получится – Гройсман09:00
- Боевики «ДНР» записали видеообращение с угрозами в адрес ВСУ08:15
- Назревает штурм. В ВСУ заговорили об освобождении Донбасса08:00
- «Гей-парад» стал поводом драки в прямом эфире между Мосийчуком и Шаховым (ВИДЕО) 07:45
- Адский огонь под Светлодарском: боевики обстреляли из «Градов»07:10
- Немцы признали "российский Крым" - в Европе может разгореться крупнейший скандал21:52
Агрессия России на Донбассе: Киев готов разоблачить Москву
Украинская сторона намерена представить на всех международных площадках представит подтвержденные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ факты появления на оккупированном Донбассе российских систем радиоэлектронной борьбы.
Как передает replyua.net, об этом сказано в тексте сообщения Министерства иностранных дел в Twitter. «Украина представит подтвержденные СММ ОБСЕ факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках», - пригрозили дипломаты.
При этом подчёркивается, что зафиксированные СММ ОБСЕ четыре самые новые и сложные системы радиоэлектронной борьбы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил РФ, «подтверждают, что РФ опять прибегает к эскалации№.
Не так давно волонтеры сообщили, что новый отчет СММ ОБСЕ о присутствии на Донбассе современных российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подтверждает факт активного участия российских войск в войне против Украины.
Теги: Россия, Донбасс, война, агрессия, ОБСЕ, ООС
- На донбасском поле боя у агрессора есть два пути
- На Донбасс надвигается нечто ужасное
- Что должна сделать Россия, чтобы зарыть топор войны с Украиной
- На донбасском фронте применили "Бабу Ягу"
- На информационном фронте идут жесточайшие бои. Часть первая: рождение и сражения "Информационного Сопротивления"
- Минская битва за Донбасс: версия Сайдика
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов10:10
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой09:50
- Боевики «ДНР» записали видеообращение с угрозами в адрес ВСУ08:15
- Назревает штурм. В ВСУ заговорили об освобождении Донбасса08:00
- Адский огонь под Светлодарском: боевики обстреляли из «Градов»07:10
- Мариуполь возглавил список самых экологически грязных городов Украины22:24
- Не жизнь, а выживание: стало известно о новых проблемах у жителей оккупированного Донецка20:47
- На линии разграничения подорвался мужчина20:20
- В Луганской и Донецкой облгосадминистрациях не боятся ухода международных организаций19:11
- На блокпосту боевиков женщине стало плохо18:46
- Агрессия России на Донбассе: Киев готов разоблачить Москву10:42
- Нашествие змей в Украине: чего категорически нельзя делать после укуса10:25
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов10:10
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой09:50
- Ученые назвали новую опасность недосыпания09:34
- Почему нельзя прощать обидчика просто так 09:20
- Остановить децентрализацию не получится – Гройсман09:00
- Как выбрать спелый и вкусный арбуз08:45
- Кто из знаков Зодиака самый добрый?08:30
- Боевики «ДНР» записали видеообращение с угрозами в адрес ВСУ08:15
- Ученые назвали новую опасность недосыпания09:34
- Почему нельзя прощать обидчика просто так 09:20
- Как выбрать спелый и вкусный арбуз08:45
- Кто из знаков Зодиака самый добрый?08:30
- Человечество в опасности: в Европе появился смертельный экзотический вирус07:25
- Смотрящие налево: какие мужчины самые неверные по знаку Зодиака19:46
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО17:46
- Медики назвали болезнь, сокращающую жизнь женщин на 18 лет17:13
- Украина переживает масштабный кризис с переселенцами16:48
- Переселенец? Виновен!16:13
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры
- Батальон "Айдар" готов к наступлению под Луганском: Мысягин рассказал хорошую новость из Донбасса