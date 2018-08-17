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Блокада ж/д путей во Львове задержала 10 поездов более чем на час
Во Львове возмущенные пассажиры более часа блокировали железнодорожные пути из-за недостаточного количества мест в электричке, сообщает 112-Украина.
В результате блокирования железнодорожных путей в Львове 16 августа задержались 10 поездов. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на странице в Facebook.
Отмечается, что задержка в движении поездов составила:
№ 6096 “Львов - Ровно” - 01:34 ч;
№ 6054 “Львов - Ковель” 01:49 ч;
№ 134 “Ивано-Франковск – Николаев”– 01:35 ч;
№ 706 – 01:20 ч;
№ 18 – 01:05 ч;
№ 6045 – 00:45 ч;
№ 6057 – 00:25 ч;
№ 749 – 00:20 ч;
№ 144 – 00:12 ч;
№ 6052 – 00:25 ч.
Напомним, ранее сообщалось, что 16 августа на станции "Пидзамче" во Львове пассажиры перекрыли железнодорожные пути из-за недостаточного количества мест в электричке. В результате "Укрзализныця" добавила еще один поезд, блокировку прекратили.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, поезд, железная дорога, блокада
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