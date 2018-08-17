Блокада ж/д путей во Львове задержала 10 поездов более чем на час

17.08.2018 14:15

Во Львове возмущенные пассажиры более часа блокировали железнодорожные пути из-за недостаточного количества мест в электричке, сообщает 112-Украина.

В результате блокирования железнодорожных путей в Львове 16 августа задержались 10 поездов. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на странице в Facebook.

Отмечается, что задержка в движении поездов составила:

№ 6096 “Львов - Ровно” - 01:34 ч;

№ 6054 “Львов - Ковель” 01:49 ч;

№ 134 “Ивано-Франковск – Николаев”– 01:35 ч;

№ 706 – 01:20 ч;

№ 18 – 01:05 ч;

№ 6045 – 00:45 ч;

№ 6057 – 00:25 ч;

№ 749 – 00:20 ч;

№ 144 – 00:12 ч;

№ 6052 – 00:25 ч.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 августа на станции "Пидзамче" во Львове пассажиры перекрыли железнодорожные пути из-за недостаточного количества мест в электричке. В результате "Укрзализныця" добавила еще один поезд, блокировку прекратили.

Источник: https://from-ua.com