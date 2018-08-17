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Нашествие змей в Украине: чего категорически нельзя делать после укуса
В Украине участились случаи нападения ядовитых змей, после которых люди оказываются в реанимации. Об этом пишет Politeka.
Спасатели рекомендуют ходить в лес в высокой обуви, чтобы избежать атаки змеи, а при встрече с рептилиями не совершать резких движений и не проявлять агрессии. Однако не все знают, что нужно делать и главное, что ни в коем случае делать нельзя, если змея все-таки укусила.
Среди змей, которые атакуют украинцев, чаще всего встречаются ядовитые ужи и степные гадюки, чьи укусы могут быть опасными для жизни.
Змеи, как правило, кусают для самозащиты. Чтобы случайно не наступить на них можно брать с собой палку, чтобы проводить перед собой по кустам и траве.
Если все-таки змея укусила, то в первую очередь нужно обездвижить пострадавшего, приложить холод к месту укуса и как можно быстрее ехать в больницу.
При укусе нельзя разрезать рану, прижигать место укуса, накладывать жгут. Эти действия будут в лучшем случае бесполезными. Даже наоборот, от тугих перетяжек может пойти омертвение тканей, а остановить распространение яда по крови все равно не получится.
Нужно постараться разглядеть, какая змея укусила, и быстро вызывать скорую помощь. Паника будет способствовать тому, что сердце будет биться чаще, а яд быстрее распространится по телу.
Если человека укусила ядовитая змея, то не заметить этого не получится. Место укуса будет болеть и отекать. Через некоторое время начнется головная боль, судороги, тошнота. До приезда врачей лучше всего лежать неподвижно. Опять же – с целью, чтобы яд не распространялся по организму.
Не пытайтесь помочь укушенному, высасывая яд из раны. Так опасности подвергается и спасатель, ведь яд может проникнуть и через маленькие ранки во рту. На такие меры можно идти, только если помощь врачей не доступна, при этом яд нужно постоянно сплевывать.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, укус, змея
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