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Омелян: Мининфраструктуры ужесточит правила пассажирских перевозок
Министерство инфраструктуры Украины разработало проект, согласно которому уже с начала следующего года в стране будут запрещены пассажирские перевозки автобусами, не оборудованными ремнями безопасности.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Громадське, об этом во время брифинга рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Также Омелян подчеркнул, что в Украине запретят перевозку более 9 пассажиров в транспорте, который не оборудован таксометром. Напомним, что на этом брифинге министр также рассказал о том, что после прекращения железнодорожных перевозок в Россию, компания УЗ не понесёт никаких убытков, поскольку все поезда, которые в настоящее время ездят в Россию, будут перенаправлены на внутренние направления в Украине.
Когда у министра поинтересовались, как теперь будут возвращаться в Украину те граждане, которые уехали на заработки в Россию, Омелян заявил, что сейчас в Украине создано достаточное количество свободных рабочих мест, но если украинцы хотят деньги, они должны ехать на заработки не в Россию, а в страны Евросоюза.
Теги: Донбасс, пассажиры, правила, перевозки
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