Омелян о прекращении железнодорожного сообщения с Россией: «Дружбы нет и не было»

17.08.2018 15:30

Министерство инфраструктуры Украины инициирует прекращение железнодорожного сообщения с Россией, в частности, ожидается прекращение движения пассажирских поездов для того, чтобы обезопасить украинцев. Как информирует replyua.net со ссылкой на 5 канал, такое заявление прозвучало от министра инфраструктуры Владимира Омеляна.



Он заявил, что в условиях военного конфликта о любом нормальном сотрудничестве с соседней Россией не может быть и речи, поэтому действия украинских властей должны быть адекватными и жесткими. «Я думаю, что таким способом мы обезопасим граждан Украины, которые до сих пор ездят в Россию на собственный риск. Мы защитим их от возможности быть похищенными или же попасть в руки ФСБ России, или же другие правоохранительных органов этой страны. Мы видим, что такие случаи участились», - подчеркнул министр.



Он также отметил, что главным в грядущем запрете является то, что в условиях военных действий не надо ездить в страну, которая начала этот конфликт. «Российско-украинской дружбы никогда не было и сейчас нет. Была или перманентная оккупация, или же просто массовые убийства», - добавил Омелян.

Источник: https://replyua.net