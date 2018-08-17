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Остановить децентрализацию не получится – Гройсман
Премьер отметил, что децентрализация является "важнейшей для людей реформой", за которую он боролся "с самого начала"
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман усматривает в неназначении Центровальной избирательной комиссией (ЦИК) выборов депутатов в объединенных территориальных громадах (ОТГ) попытку сорвать децентрализацию.
"Несмотря на многочисленные обращения общественности, ЦИК не смогла принять решение по выборам в ОТГ. Уважая независимость ЦИК, считаю, что за попыткой остановить децентрализацию стоят грязные политические игрища. Всем, кто хочет остановить децентрализацию, еще раз подчеркиваю – не получится", – написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".
Премьер отметил, что децентрализация является "важнейшей для людей реформой", за которую он боролся "с самого начала".
"И сейчас мы будем делать все для того, чтобы добиться честных решений", – подчеркнул Гройсман.
Ранее в этот день ЦИК сообщила, что внесла изменения в порядок назначения новых и дополнительных выборов депутатов в ОТГ, определив, что Комиссия назначает первые местные выборы не позднее, чем за 70 дней до дня таких выборов, как правило, на последнее воскресенье апреля, последнее воскресенье октября, любое воскресенье декабря, кроме последнего. Как исключение – первые местные выборы могут быть назначены на другую дату.
Вместе с тем ЦИК заявила, что продолжает ожидать поступления в ближайшее время ряда очередных обращений областных государственных администраций по назначению как первых местных, так и дополнительных выборов с целью назначения как можно большего количества первых местных и дополнительных выборов в ОТГ.
Как сообщалось, 15 августа общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) призвала ЦИК разблокировать процесс назначения и проведения выборов в объединенных территориальных громадах. В КИУ отметили, что предварительно как минимум на октябрь 2018 года были запланированы выборы в более чем 100 объединенных громадах. В случае назначения выборов на последнее воскресенье октября 2018 года выборы должны быть назначены ЦИК до 17 августа. Комитет избирателей указал, что ЦИК может назначить выборы на другую дату (позже октября 2018 года) в случае внесения изменений в свое постановление от 12 февраля 2016 года о порядке назначения первых выборов в объединенных территориальных громадах.
В это же день премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал ЦИК пересмотреть свое решение и найти возможность способствовать проведению выборов в тех громадах, где они были запланированы.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, правительство, децентрализация, Гройсман, реформы
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