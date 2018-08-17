Полицейские задержали десятки титушек, прибывших в столицу для участия в рейдерских захватах

17.08.2018 19:40

Компанию "понаехавших" в Киев молодчиков (они прибыли из разных регионов Украины) положили "лицом в асфальт". При задержанных нашли оружие, щиты, резиновые дубинки и балаклавы.

17 августа в Киеве была задержана большая компания иногородних молодых людей, предположительно – участников рейдерских захватов. При задержании использовались отряды спецназа, сообщает "Диалог.UA". Соответствующую информацию опубликовал отдел коммуникаций Нацполиции в Киеве. Как стало известно, полицейские предупредили конфликт возле стройки в Дарницком районе.



Задержаны несколько десятков молодых людей спортивной внешности. При них в процессе досмотра обнаружили щиты, резиновые дубинки, ножи и другое оружие. На большую группу молодежи со спецсредствами обратили внимание патрульные, которые дежурили на Осокорках. Вызвали подкрепление с целью задержать нарушителей спокойствия, однако из всей компании удалось взять лишь 40 человек – еще столько же разбежалось. Однако позже были найдены и задержаны остальные участники группы. Задержанным от 18 до 40 лет, все они приехали из разных регионов Украины. Свое участие в каких-либо незаконных действиях отрицают, заявляя, что между собой не знакомы и лишь по некой случайности собрались вместе. Проверка в отношении задержанных продолжается.



Источник: dialog.ua