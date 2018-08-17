- В Госдуме РФ пригрозили «уничтожить» Бердянск и Мариуполь20:33
- Над боевиками Донбасса проводят медицинские эксперименты20:15
- Боевики активно гоняют военную технику по Донецку: местные жители в шоке20:00
- Полицейские задержали десятки титушек, прибывших в столицу для участия в рейдерских захватах19:40
- Теракты и массовые столкновения: военный журналист рассказал о новых планах Кремля на территории Украины19:20
- Оккупированная Старомихайловка под обстрелом: повреждены дома и ЛЭП19:01
- Не оправдали ее ожиданий: жительница Украинска разочаровалась в работе на "ДНР" и сдалась полиции18:20
- Омелян: Мининфраструктуры ужесточит правила пассажирских перевозок18:04
- Задержка пенсий: Пенсионный фонд лишен запасного резерва17:48
- Саакашвили возвращается в Украину17:30
Полицейские задержали десятки титушек, прибывших в столицу для участия в рейдерских захватах
Компанию "понаехавших" в Киев молодчиков (они прибыли из разных регионов Украины) положили "лицом в асфальт". При задержанных нашли оружие, щиты, резиновые дубинки и балаклавы.
17 августа в Киеве была задержана большая компания иногородних молодых людей, предположительно – участников рейдерских захватов. При задержании использовались отряды спецназа, сообщает "Диалог.UA". Соответствующую информацию опубликовал отдел коммуникаций Нацполиции в Киеве. Как стало известно, полицейские предупредили конфликт возле стройки в Дарницком районе.
Задержаны несколько десятков молодых людей спортивной внешности. При них в процессе досмотра обнаружили щиты, резиновые дубинки, ножи и другое оружие. На большую группу молодежи со спецсредствами обратили внимание патрульные, которые дежурили на Осокорках. Вызвали подкрепление с целью задержать нарушителей спокойствия, однако из всей компании удалось взять лишь 40 человек – еще столько же разбежалось. Однако позже были найдены и задержаны остальные участники группы. Задержанным от 18 до 40 лет, все они приехали из разных регионов Украины. Свое участие в каких-либо незаконных действиях отрицают, заявляя, что между собой не знакомы и лишь по некой случайности собрались вместе. Проверка в отношении задержанных продолжается.
Источник: dialog.ua
Теги: Донбасс, Киев, полиция, рейдерская атака, титушки, захват
- Скандал: охранников иностранных министров приняли за "титушек" и разбили им авто
- В Киеве средь бела дня жестоко избили и ограбили замглавы юридической фирмы
- Яценюка, Турчинова и Тягнибока обвиняют в государственном перевороте
- Запахло жареным: под Радой пустили газ, но первые палатки уже стоят
- "Охранять хлам не намерены": Аваков отозвал силовиков из-под Рады
- Украинская легенда Вадим Титушко осудил действия "Беркута" (ВИДЕО)
- В Госдуме РФ пригрозили «уничтожить» Бердянск и Мариуполь20:33
- Над боевиками Донбасса проводят медицинские эксперименты20:15
- Боевики активно гоняют военную технику по Донецку: местные жители в шоке20:00
- Оккупированная Старомихайловка под обстрелом: повреждены дома и ЛЭП19:01
- Не оправдали ее ожиданий: жительница Украинска разочаровалась в работе на "ДНР" и сдалась полиции18:20
- «Власти ДНР» отменили важное «постановление»17:15
- Школьникам ОРЛО выдадут учебники по «Истории Отечества»15:45
- Под Мариуполем шесть населенных пунктов в зоне огня13:34
- Муженко заявил, что бойцы ВСУ готовы использовать Javelin13:00
- Боевики «ДНР» обстреляли миссию ОБСЕ12:41
- В Госдуме РФ пригрозили «уничтожить» Бердянск и Мариуполь20:33
- Над боевиками Донбасса проводят медицинские эксперименты20:15
- Боевики активно гоняют военную технику по Донецку: местные жители в шоке20:00
- Полицейские задержали десятки титушек, прибывших в столицу для участия в рейдерских захватах19:40
- Теракты и массовые столкновения: военный журналист рассказал о новых планах Кремля на территории Украины19:20
- Оккупированная Старомихайловка под обстрелом: повреждены дома и ЛЭП19:01
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть баклажаны18:40
- Не оправдали ее ожиданий: жительница Украинска разочаровалась в работе на "ДНР" и сдалась полиции18:20
- Омелян: Мининфраструктуры ужесточит правила пассажирских перевозок18:04
- Задержка пенсий: Пенсионный фонд лишен запасного резерва17:48
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть баклажаны18:40
- Комнатные растения, способные приносить в дом несчастья16:27
- Из-за чего ссорятся разные знаки Зодиака?15:15
- Осторожно! Эти напитки могут спровоцировать инсульт15:00
- Ученые назвали новую опасность недосыпания09:34
- Почему нельзя прощать обидчика просто так 09:20
- Как выбрать спелый и вкусный арбуз08:45
- Кто из знаков Зодиака самый добрый?08:30
- Человечество в опасности: в Европе появился смертельный экзотический вирус07:25
- Смотрящие налево: какие мужчины самые неверные по знаку Зодиака19:46
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке