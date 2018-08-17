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Саакашвили возвращается в Украину
17.08.2018 17:30
Экс- президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили намерен вернуться в Украину по истечению срока полномочий действующего президента Украины Петра Порошенко.
Так, Саакашвили отметил, что хочет восстановить свое украинское гражданство через суд: «Потому что элементарно там было все нарушено по отношению ко мне, но я добьюсь того, что люди, которые нарушали, подделывали, например, мою подпись, анкету, которые напугали судей и свидетелей, чтобы они отвечали в установленном законом порядке. Наконец-то кто-то должен отвечать. Естественно, я буду возвращаться в Украину».
Кроме того, политик анонсировал участие его партии Рух новых сил в парламентских выборах в Украине 2019 года.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Грузия, возвращение, Саакашвили
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