Последние новости раздела
- Омелян: Мининфраструктуры ужесточит правила пассажирских перевозок18:04
- Задержка пенсий: Пенсионный фонд лишен запасного резерва17:48
- Саакашвили возвращается в Украину17:30
- «Власти ДНР» отменили важное «постановление»17:15
- Визит Путина к Меркель: немецкий журналист объяснил причину16:55
- Школьникам ОРЛО выдадут учебники по «Истории Отечества»15:45
- Омелян о прекращении железнодорожного сообщения с Россией: «Дружбы нет и не было»15:30
- Украинцев предупредили о жаре и грозах на выходных14:35
- Блокада ж/д путей во Львове задержала 10 поездов более чем на час14:15
- Под Мариуполем шесть населенных пунктов в зоне огня13:34
Школьникам ОРЛО выдадут учебники по «Истории Отечества»
17.08.2018 15:45
Оккупационная «власть» ОРЛО подготовила для школьников и учителей «учебники и пособия по истории и географии».
СМИ боевиков отмечают, что в школы уже поступил учебник «История Отечества. 6 класс». Его авторы отмечают: «Учебники „История Отечества“ построены таким образом, что они перекликаются со всеобщей историей, то есть у ребенка последовательно появляется информация о том, что было на территории нашего края в тот период, когда мы изучаем всеобщую историю древнего мира на ряду с другими территориями».
Также, дети получат пособия «Практические работы по географии. 8 класс», «Рекреационные ресурсы Луганщины» и «Окружающий мир» и даже пособие «Православные праздники».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, школа, учебник, ОРЛО
Читайте также:
- Власти Донецка нашли выход как бороться в школах с фальсификацией истории
- Донецкая область получила новые учебники
- Старшеклассникам Донецка раздадут электронные учебники. На русском языке
- В Донецкую область приехали учебники
- Мариупольские школы ожидает Интернет-революция
- Одиннадцатиклассники получат учебники к ноябрю
- «Власти ДНР» отменили важное «постановление»17:15
- Школьникам ОРЛО выдадут учебники по «Истории Отечества»15:45
- Под Мариуполем шесть населенных пунктов в зоне огня13:34
- Муженко заявил, что бойцы ВСУ готовы использовать Javelin13:00
- Боевики «ДНР» обстреляли миссию ОБСЕ12:41
- Луганская ТЭС может остаться без угля с 1 сентября 12:05
- Озвучено четыре этапа освобождения Донбасса11:47
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе средства радиоэлектронной борьбы из РФ11:00
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов10:10
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой09:50
- Омелян: Мининфраструктуры ужесточит правила пассажирских перевозок18:04
- Задержка пенсий: Пенсионный фонд лишен запасного резерва17:48
- Саакашвили возвращается в Украину17:30
- «Власти ДНР» отменили важное «постановление»17:15
- Визит Путина к Меркель: немецкий журналист объяснил причину16:55
- Раскрыта тайна первых египетских мумий16:38
- Комнатные растения, способные приносить в дом несчастья16:27
- Китай может отрабатывать удары по целям в США — Пентагон16:03
- Школьникам ОРЛО выдадут учебники по «Истории Отечества»15:45
- Омелян о прекращении железнодорожного сообщения с Россией: «Дружбы нет и не было»15:30
- Комнатные растения, способные приносить в дом несчастья16:27
- Из-за чего ссорятся разные знаки Зодиака?15:15
- Осторожно! Эти напитки могут спровоцировать инсульт15:00
- Ученые назвали новую опасность недосыпания09:34
- Почему нельзя прощать обидчика просто так 09:20
- Как выбрать спелый и вкусный арбуз08:45
- Кто из знаков Зодиака самый добрый?08:30
- Человечество в опасности: в Европе появился смертельный экзотический вирус07:25
- Смотрящие налево: какие мужчины самые неверные по знаку Зодиака19:46
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО17:46
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт
- Не признают даже в "ДНР": выпущенные террористами в Луганске "банковские" карты оказались пустышкой
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке