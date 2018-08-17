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Тарифы на проводные телефоны дважды подорожают к началу 2019 года

17.08.2018 11:32
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Тарифы на проводные телефоны дважды подорожают к началу 2019 года

Представители Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), рассказали об увеличении предельных тарифов на фиксированную связь. Повышение предельных тарифов будет происходить в два этапа: в ноябре 2018 года и в январе 2019.

Об этом сообщает LB.ua.

О соответствующем решении комиссии сказано в решении НКРСИ №429 от 14 августа 2018 года.

Отмечается, что для жителей городов и районных центров абонентская плата за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии, подорожает на 17% и составит 51,3 гривни в месяц. В январе 2019 года тариф снова возрастет на 9% и цена абонплаты составит 55,92 гривни.

Что касается жителей сел и поселков, то с ноября 2018 года тариф за подобные услуги вырастет на 18,8% до 47,13 гривень, а в январе 2019 года - на 18,7% до 55,92 гривень.

Для предприятий, учреждений и физических лиц занимающихся предпринимательской деятельностью, чьи проводные телефоны подключены по отдельной линии, абонплата будет повышена только в январе 2019 года. Тариф увеличится на 9% до 61 гривны.

Для аналогичной категории абонентов в селах и поселках повышение тариа ожидается лишь в январе 2019 года. Сообщается, что стоимость тарифа увеличится на 14,7% до 61 гривны.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, телефон, тариф, повышение
 
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