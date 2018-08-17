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Украинцев предупредили о жаре и грозах на выходных
В ближайшие выходные, 18 и 19 августа, в Украине сохранится жаркая погода, при этом в большей части регионов страны не исключаются грозовые дожди.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении Укргидрометцентра. В том числе, в субботу в Украине дожди и грозы прогнозируют в западных, центральных и северных областях. На западе страны воздух прогреется до 25-29 градусов тепла.
В центральной части страны и на севере прогнозируют от +26 до +31 градуса. Жарко будет на востоке и юге, осадкой не предвидится. В некоторых местах температура достигнет 34 градусов тепла Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, ночью +16-18, а днем 26-28 градусов тепла.
Не прекратятся дожди и в воскресение. Температура воздуха также останется неизменной. В Киеве 19 августа обещают дождь с грозой. В ночное время температура опустится до 16-18 градусов тепла, а днем достигнет +26-28 градусов.
Теги: Донбасс, погода, гроза, жара
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