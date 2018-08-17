Украину накрыла мощная магнитная буря

17.08.2018 21:30

В Украине с пятницы, 17 августа, начался нестабильный магнитный период, который завершится в следующий вторник, 21 августа. В эти дни возмущение магнитосферы достигнет 4 баллов.



Об этом сообщает aif.ua.



Отмечается, что в эти дни людей может волновать перепад давления, дискомфорт, расстройства нервной системы. У метеочувствительных людей может значительно ухудшиться самочувствие, которое может сопровождаться головными болями, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием и пониженным тонусом.



В этот период врачи советуют пить зеленый чай для поднятия тонуса, больше ходить пешком, не участвовать в конфликтах и иметь под рукой все необходимые лекарства, а также воздержаться от дальних поездок.



Источник: https://zi.dn.ua