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Украину накрыла мощная магнитная буря
17.08.2018 21:30
В Украине с пятницы, 17 августа, начался нестабильный магнитный период, который завершится в следующий вторник, 21 августа. В эти дни возмущение магнитосферы достигнет 4 баллов.
Об этом сообщает aif.ua.
Отмечается, что в эти дни людей может волновать перепад давления, дискомфорт, расстройства нервной системы. У метеочувствительных людей может значительно ухудшиться самочувствие, которое может сопровождаться головными болями, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием и пониженным тонусом.
В этот период врачи советуют пить зеленый чай для поднятия тонуса, больше ходить пешком, не участвовать в конфликтах и иметь под рукой все необходимые лекарства, а также воздержаться от дальних поездок.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, головная боль, магнитная буря
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