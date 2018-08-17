Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украину накрыла мощная магнитная буря

17.08.2018 21:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украину накрыла мощная магнитная буря

В Украине с пятницы, 17 августа, начался нестабильный магнитный период, который завершится в следующий вторник, 21 августа. В эти дни возмущение магнитосферы достигнет 4 баллов. 

Об этом сообщает aif.ua.

Отмечается, что в эти дни людей может волновать перепад давления, дискомфорт, расстройства нервной системы. У метеочувствительных людей может значительно ухудшиться самочувствие, которое может сопровождаться головными болями, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием и пониженным тонусом.

В этот период врачи советуют пить зеленый чай для поднятия тонуса, больше ходить пешком, не участвовать в конфликтах и иметь под рукой все необходимые лекарства, а также воздержаться от дальних поездок.

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, здоровье, головная боль, магнитная буря
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх